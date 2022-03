Roma, fatta per Svilar: superate le visite mediche

Mile Svilar sarà un calciatore della Roma. Classe '99, Svilar non rinnoverà il suo contratto con il Benfica in scadenza a giugno e si trasferirà in giallorosso a parametro zero. Lunedì scorso ha sostenuto e superato le visite mediche a Parigi ma verrà ufficializzato dalla Roma soltanto a fine campionato. Di origine belga, gioca con la nazionale serba e sarà il secondo portiere dietro Rui Patricio, prendendo il posto di Daniel Fuzato, in uscita dalla società giallorossa.