Dai rinnovi agli addii

Il primo obiettivo della società è quella di tenere i giocatori migliori in prospettiva futura. Sono già stati ufficializzati i rinnovi di Theo Hernandez e Matteo Gabbia, entrambi fino al 2026. La stessa scadenza è prevista anche per i nuovi contratti di Bennacer, Leao e Kalulu. Sono loro i prossimi giocatori che rinnoveranno, con un adeguamento di contratto. Questa è la base del nuovo Milan che perderà a parametro zero pezzi importanti come Kessié, che ha già firmato con il Barcellona, e probabilmente Romagnoli, anche lui in scadenza di contratto e in trattativa con la Lazio. Per rimpiazzarli, il Milan sta valutando giocatori dal valore assicurato. Tra questi ci sono Renato Sanchez e Sven Botman del Lille. Con i francesi c'è un canale di mercato privilegiato viste le operazioni già concluse in passato (Leao e Maignan in Italia, Tiago Djalò in Francia).