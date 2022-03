Rudiger, non solo Juve: l'agente incontra il Barça

I dirigenti del club blaugrana hanno incontrato in un hotel del centro di Barcellona l'agente del difensore, in scadenza di contratto con il Chelsea. L'appuntamento è durato circa tre ore, ma le richieste dell'entourage di Rudiger restano parecchio alte. Sull'ex Roma, che aspetta anche di capire se i Blues potranno offrirgli un rinnovo del contratto, è forte anche l'interesse della Juventus Condividi

La Juventus ma non solo: anche il Barcellona si iscrive alla corsa per Antonio Rudiger. Dopo l'interesse mostrato dal club bianconero per il difensore tedesco in scadenza di contratto a fine stagione con il Chelsea, adesso i blaugrana fanno sul serio: nella serata di mercoledì 30 marzo, in un noto hotel della città catalana, i dirigenti del Barça Mateu Alemany e Jordi Cruijff hanno incontrato Sahr Senesie, agente del classe '93 ex Roma, come testimoniato dalle immagini esclusive dei colleghi tedeschi di Sky Sport. L'incontro è durato circa tre ore.

Richieste alte. E Rudiger aspetta anche il Chelsea CALCIOMERCATO Il futuro dei migliori giocatori in scadenza Nella lunga chiacchierata, che si è protratta dalle 21 a mezzanotte circa, il Barcellona ha palesato il proprio interesse per il difensore e l'agente del giocatore ha ascoltato il progetto per un eventuale prossimo contratto. Le richieste dell'entourage di Rudiger al momento sarebbero parecchio alte, per questo resta da capire se il club blaugrana riuscirà a soddisfarle. Prima di ogni eventuale decisione sul suo futuro, in ogni caso, il nazionale tedesco vuole aspettare di capire se anche il Chelsea - le cui casse al momento sono bloccate dal governo britannico come contromisura nei confronti di Roman Abramovich dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina - sia in grado di proporgli un rinnovo del contratto.