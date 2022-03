Il difensore dei blues, in scadenza a giugno, vuole dare priorità al suo club attuale e aspetta l'evolversi della situazione per capire se ci potrà essere la possibilità di rinnovare, ma sta seriamente valutando l'ipotesi del ritorno in Italia. La società bianconera, che non ha mai nascosto l'interesse per il centrale tedesco, rimane vigile all'evoluzione della trattativa nelle prossime settimane

La Juventus continua a tenere calda la pista che porta ad Antonio Rudiger, difensore del Chelsea classe 1993 il cui contratto va in scadenza il prossimo giugno. Nonostante non ci sia ancora un accordo tra le parti, il difensore tedesco sta seriamente valutando l'ipotesi Juventus, anche se al momento continua a dare la priorità al Chelsea. La volontà di Rudiger è infatti di aspettare l'evoluzione della situazione in casa blues (le cui transazioni al momento sono bloccate) per capire se ci potranno essere eventuali nuove proposte dal suo attuale club; la Juventus rimane comunque attenta all'evoluzione della trattativa e cercherà l'affondo nel caso in cui l'ex Roma decidesse di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno, o nel caso in cui non potesse farlo.