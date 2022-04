Il centrocampista portoghese, in Inghilterra dal gennaio 2020, ha rinnovato il suo contratto fino al 2026 con opzione per un ulteriore anno: "Sono cresciuto guardando questa squadra e sognando di avere l'opportunità di poter giocare qui un giorno. Ora quel sogno è realtà e per me è un onore rappresentare questi colori"