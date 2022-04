Il francese, in scadenza di contratto con il Psg, parla del suo futuro e apre alla permanenza a Parigi: "Ci sono nuovi elementi e molti parametri da tenere in considerazione. Voglio prendermi del tempo per non sbagliare"

Mancano poche settimane alla scadenza del contratto di Kylian Mbappé con il Paris Saint Germain e il futuro dell'attaccante francese è ancora un rebus. Il Real Madrid resta sempre alla finestra, ma la permanenza a Parigi è possibile. A dirlo è proprio il giocatore: "Si, è possibile che resti - spiega dopo la vittoria contro il Lorient - Non ho ancora deciso. Sono calmo, voglio prendermi del tempo per non sbagliare. Ci sono nuovi elementi e molti parametri da tenere in considerazione. Insieme alla mia famiglia prenderò la decisione migliore. Sentire l'affetto dei tifosi qui è sempre bello, li ringrazio per questo".