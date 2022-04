Dai fischi a causa dell'eliminazione in Champions League al coro "Messi, Messi" dopo il gol (che mancava da due mesi) contro il Lorient: è pace fatta tra l'argentino e i tifosi parigini. Pochettino torna sulla sconfitta contro il Real Madrid: "Non credo possa sanarsi una ferita così profonda"

È pace fatta tra Lionel Messi e i tifosi del Paris Saint Germain . Dopo i fischi delle scorse settimane, tra l'argentino e i supporters parigini è di nuovo amore. A far scoccare la scintilla è stata la rete messa a segno da Messi nel 5-1 del Paris contro il Lorient . Un gol che mancava all'argentino dal 6 febbraio, contro il Lille. È il 74° minuto: scarico di Mbappé dalla linea di fondo, pallone verso la Pulce che dal dischetto insacca con il mancino sotto la traversa. In quel momento i tifosi del Paris Saint Germain presenti al Parco dei Principi hanno iniziato a intonare il coro "Messi, Messi, Messi" , quello che per tante stagioni hanno cantato i tifosi del Barcellona.

Pochettino: "Champions League? Una ferita profonda"

Messi era stato attaccato dai tifosi dopo l'eliminazione dalla Champions League. Un momento della stagione che, secondo Mauricio Pochettino, sarà difficile da dimenticare: "Non credo si possa sanare una ferita così profonda - spiega l'allenatore del Paris Saint Germain - Ci vorrà tempo. Era importante vincere per dare importanza alla Ligue 1. È positivo che i giocatori si siano divertiti in campo. Per gli attaccanti è importante segnare, sono contento per loro".