Con ogni probabilità sarà uno dei grandi protagonisti del prossimo calciomercato, visto che il suo nome piace molto a tutte le big italiane e anche a diversi club esteri. Gianluca Scamacca , però, in attesa di capire quale sarà il suo futuro, ha rinnovato il contratto con il Sassuolo fino al 30 giugno 2026 . Ad annunciarlo è lo stesso club neroverde con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito web: "L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica il rinnovo contrattuale delle prestazioni sportive del seguente calciatore neroverde: Gianluca Scamacca (1999, attaccante) fino al 30 giugno 2026", si legge nella nota. Un rinnovo che potrebbe anche dare maggiore forza al Sassuolo in sede di trattative nei prossimi mesi.

13 gol in questa Serie A

Quella ancora in corso ha rappresentato la stagione della definitiva consacrazione per Gianluca Scamacca: l’attaccante classe 1999, infatti, ha realizzato 13 gol in 30 partite in Serie A. Gol, ma anche prestazioni di livello e una crescita costante. Già lo scorso gennaio Scamacca era finito nel mirino della Juve prima che i bianconeri virassero su Vlhaovic: adesso piace molto all’Inter, così come al Milan e anche a diversi club stranieri. Intanto, però, c’è il rinnovo col Sassuolo fino al 2026.