L'allenatore parla del futuro del croato, in scadenza di contratto con i blancos: "L'idea di tutti è che finisca la sua carriera al Real Madrid. Per qualità, serietà e per come intende il calcio lo paragono a Maldini. Sono due leggende"

"Luka Modric finirà la carriera al Real Madrid". Carlo Ancelotti è certo del futuro del centrocampista croato, in scadenza di contratto con i blancos. A 36 anni Modric è un pilastro del Real, il club non vuole privarsene ed è pronto a fargli firmare un prolungamento a vita: "Non so quando finirà la sua carriera, ma è un'idea di tutti che la finisca qui - spiega Ancelotti alla vigilia del match contro il Siviglia - Non c'è nessun problema né per il club né per lui per il rinnovo". L'allenatore del Real ha speso parole d'elogio nei confronti di Modric, paragonandolo a un suo ex giocatore: Paolo Maldini. "Per qualità, serietà e per come intende il calcio lo paragono a Maldini - ammette - Sono due leggende. Paolo ha vinto l'ultima Champions League a 40 anni. Luka si prende molta cura di se stesso e nella sua carriera non ha avuto grossi infortuni".