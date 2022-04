L'allenatore dei Red Devils, in conferenza stampa, ha confermato la sempre più probabile partenza del centrocampista francese al termine della stagione: "Non rinnoverà". Pogba ha il contratto in scadenza a giugno: aumentano sempre di più le chance di vederlo sul mercato a costo zero

Sono le ultime settimane di Paul Pogba a Manchester, salvo sorprese o colpi di scena dell'ultimo minuto. Lo ha confermato anche l'allenatore dello United, Ralf Rangnick in conferenza stampa: "A oggi, Pogba non rinnoverà il contratto (in scadenza a giugno, ndr). È molto probabile che non sarà qui la prossima stagione". E per l'ex centrocampista della Juventus, sono forti le chance di non rientrare più in campo con la maglia del Manchester United da qui alla fine della stagione. Un problema al polpaccio lo ha costretto al cambio nel match contro il Liverpool, giocato martedì scorso, e i tempi di recupero non sembrano brevi: "Il dottore ci ha detto che per il recupero servono almeno quattro settimane di stop", ha detto Rangnick in conferenza. La Premier League terminerà il 22 maggio ed è quindi molto probabile che quella ad Anfield sia stata l'ultima partita di Pogba con il Manchester United.