Intervistato nel programma tedesco 19:09 Talk, il CEO del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, ha parlato della situazione di Haaland, sempre più al centro delle voci di mercato per la prossima sessione estiva: "Ha una decisione da prendere, alla fine arriverà". Poi, ha ammesso la presenza di una clausola rescissoria nel suo contratto: "Abbiamo inserito una clausola rescissoria, altrimenti sarebbe andato al Manchester United", facendo riferimento a due inverni fa, quando Haaland fu molto vicino a diventare un Red Devil. Adesso, però, in pole per acquistare il bomber norvegese c'è il Manchester City (QUI tutte le info e i dettagli).