Il club inglese è in trattativa avanzata con l'attaccante classe 2000 che ha deciso di lasciare il Borussia Dortmund nella prossima estate. Motivo per il quale ha rifiutato il corteggiamento del Real Madrid che lo avrebbe lasciato un'altra stagione in Bundesliga

Protagonista ormai da tempo in campo e adesso anche nel calciomercato. Perché la prossima sarà l’estate del trasferimento di Erling Haaland, talento classe 2000 che a fine stagione lascerà il Borussia Dortmund. Su di lui ci sono tutti i top club europei, Real Madrid in testa, ma spuntarla dovrebbe essere il Manchester City: la trattativa tra le parti è in stato avanzato e la clausola da 75 milioni di euro che gli consentirà di lasciare il club tedesco in estate facilita maggiormente le cose. I Citizens sono pronti ad affondare il colpo per regalare il giocatore a Guardiola: oltre alla clausola da 75 milioni di euro, il City è pronto a versare altri 70 milioni di euro di commissioni, mentre per il calciatore è pronto un contratto per cinque anni a 30 milioni di euro a stagione. Offerta già presentata e in attesa di risposta.