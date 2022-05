Con la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League, scatta il riscatto obbligatorio per l'ex Fiorentina. I bianconeri dovranno adesso pagare 40 milioni di euro più 10 per eventuali bonus raggiunti

La vittoria contro il Venezia - e il successivo pareggio della Roma - hanno permesso alla Juventus di conquistare la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League. Con questo traguardo, scatta automaticamente anche il riscatto obbligatorio per Federico Chiesa, attualmente fermo per un infortunio. L'esterno della nazionale italiana era arrivato in prestito biennale oneroso (10 milioni di euro) a ottobre 2020, ma adesso la Juve dovrà pagare altri 40 milioni di euro alla Fiorentina, più altri 10 in caso di raggiungimento di eventuali bonus. Questo il comunicato della Juventus di ottobre quando venne ufficializzata l'operazione: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società ACF Fiorentina per l'acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Federico Chiesa a fronte di un corrispettivo di € 10 milioni, di cui € 3 milioni per la stagione sportiva 2020/2021 e € 7 milioni nel corso per la stagione sportiva 2021/2022. Inoltre, l'accordo prevede:

• L'obbligo da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione 2021/2022;

• La facoltà da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore qualora detti obiettivi non fossero raggiunti.

Il corrispettivo pattuito per l'acquisizione definitiva, in entrambi i casi, è pari a € 40 milioni, pagabili in tre esercizi, e potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 10 milioni al raggiungimento di ulteriori obiettivi".