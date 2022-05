Lo Spezia è vicinissimo al raggiungimento della seconda salvezza consecutiva ma in vista della prossima stagione il club si avvia verso un cambio in panchina. Nonostante gli ottimi risultati ottenuti in campo, il rapporto lo Spezia e Thiago Motta non proseguirà e come sostituto il club ligure ha individuato in Andrea Pirlo la figura ideale per portare avanti il progetto. L'idea del club è infatti quella di trovare un allenatore con un passato importante da giocatore, che possa continuare a lavorare con il gruppo. Pirlo, nel caso in cui venisse trovato l'accordo con lo Spezia, tornerebbe ad allenare in Serie A dopo un anno di pausa (il Campione del Mondo del 2006 infatti, dopo l'esperienza alla Juventus, terminata lo scorso maggio, non si è più seduto su una panchina).