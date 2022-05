Le Parisien annuncia l'accordo tra l'attaccante e il Psg per il prolungamento del contratto fino al 2024, la madre di Mbappé smentisce: "Nessun accordo, il Real continua a essere la prima opzione". Settimane decisive per definire il futuro del giocatore, 167 gol e 84 assist in 214 partite con i campioni di Francia

A poche settimane dalla scadenza del contratto , fissata al 30 giugno 2022, il futuro di Kylian Mbappé con il Paris Saint-Germain resta un rebus. Nella giornata di giovedì Le Parisien in Francia aveva dato la notizia del rinnovo del legame tra l'attaccante classe 1998 e i campioni di Francia: secondo il giornale parigino, Mbappé avrebbe accettato la proposta biennale di Nasser Al-Khelaifi, per un ingaggio da 50 milioni di euro netti a stagione . Una cifra enorme, a cui sommare 100 milioni di euro nelle casse del giocatore al momento della firma. Una notizia smentita poco dopo da Fayza Lamary , madre di Mbappé. " È completamente falso che Kylian abbia rinnovato - le sue parole in esclusiva a Marca - il Real Madrid continua ad essere la prima opzione ".

Così Mbappé a inizio aprile: "Voglio prendermi del tempo"

Tutto ancora in gioco, secondo la signora Lamary. Da parte del Real Madrid, assicura Marca, c'è la massima tranquillità sulla possibilità di portare nella Liga Mbappé nella prossima estate. Quelle della madre dell'attaccante sono le prime parole con la stampa spagnola sul capitolo contratto. Mbappé, 167 gol e 84 assist in 214 partite con il PSG in carriera, invece aveva parlato del suo futuro e delle possibilità di restare a Parigi per l'ultima volta a inizio aprile: "Si, è possibile che resti - aveva spiegato dopo la vittoria contro il Lorient - ma non ho ancora deciso. Sono calmo, voglio prendermi del tempo per non sbagliare. Ci sono nuovi elementi e molti parametri da tenere in considerazione. Insieme alla mia famiglia prenderò la decisione migliore. Sentire l'affetto dei tifosi qui è sempre bello, li ringrazio per questo".