Contro la Lazio giocherà l'ultima gara allo Stadium dove nessuno ha segnato come lui. Mentre l'agente è in Inghilterra per sondare le eventuali proposte di mercato. E in Italia? Ecco come stanno - a oggi - le cose con Inter e Roma Condividi

Ultimo tango allo Stadium. Il film in bianco e nero di Paulo Dybala è lungo 7 anni. Fatti di gol, dribbling, assist e notti esaltanti ma anche di delusioni, critiche e sguardi torvi come quello rivolto alla dirigenza dopo il gol all’Udinese per le dichiarazioni di Arrivabene su un rinnovo di contratto che tardava ad arrivare e non sarebbe mai stato firmato. Per volontà della Juventus.

68 gol, nessuno come Dybala allo Stadium approfondimento Juve, contro la Lazio con la maglia 2022/23. FOTO Quello all’Udinese è uno dei 115 che Paulo ha segnato dal 2015 raggiungendo Roberto Baggio nella classifica dei cannonieri all-time del club. Lunedì notte contro la Lazio saluterà i tifosi nell’ultima partita allo Stadium. L’idea è festeggiare con la Dybala mask anche per ricordare che lui è il giocatore che ha segnato più gol allo Stadium: 68. L’avversario è simbolico: contro la Lazio ha fatto gol all’esordio con la Juve nella Supercoppa italiana l’8 agosto 2015, primo trofeo vinto a Torino. All’Olimpico contro la Lazio ha segnato un gol scudetto in scivolata al 92’ alla 27^ giornata nel 2017/18 che valse il sorpasso in classifica sul Napoli. Ma il manifesto del Dybalismo è la doppietta al Barcellona nei quarti di Champions l’11 aprile 2017. La sua partita perfetta. Dei suoi 68 gol allo Stadium 13 sono rigori, 28 hanno sbloccato lo 0-0 e 23 sono stati decisivi per il risultato.

L’agente è a Londra L’agente Jorge Antun che cura gli interessi di Dybala è a Londra. L’interesse dei club della Premier non è mai venuto meno dopo che due estati fa il Manchester United aveva trovato l’accordo con la Juventus, ma non con il giocatore deciso a restare a Torino. Ma il 10 piace sempre nei pressi di Old Trafford, molto dipenderà dai movimenti di altri big del Manchester in una stagione deludente però nel suo giro inglese Antun tasterà il terreno e ascolterà idee, proposte. L’Arsenal è un altro club non insensibile alla possibilità di prendere Dybala da svincolato. Sul tavolo delle trattative si potrà ragionare su un ingaggio che tra parte fissa e bonus possa raggiungere gli 8 milioni. Questo senza contare il “premio di entrata” che spesso viene corrisposto al giocatore che arriva da svincolato.