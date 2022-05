È già tempo di pensare al futuro per Giovanni Carnevali, Amministratore Delegato del Sassuolo, che nel pre partita della penultima giornata di Serie A contro il Bologna ha fatto il punto su quelle che saranno le mosse dei neroverdi per la prossima stagione. "Uno degli obiettivi principali è quello di mantenere la rosa più simile possibile a quella che c'è adesso. Faremo attenzione ai diversi giocatori che ci sono nelle altre squadre e che possono essere delle occasioni... come Orsolini". Carnevali poi ha commentato la stagione di Alessio Dionisi: "Era un esordiente che è entrato in questo gruppo sapendo che avrebbe incontrato delle difficoltà. Dopo un cambio in panchina non è mai semplice, penso che si sia dimostrato un allenatore già all'altezza della Serie A e per noi questo è un punto di partenza per poter proseguire con lui anche nella prossima stagione".