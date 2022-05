Il club rossonero ha formalizzato ufficialmente con una e-mail al Liverpool l'interesse per l'attaccante belga classe 1995. Prima punta moderna, non è mai andato in doppia cifra in carriera ma sa segnare gol pesanti: tutti a Liverpool ricordano la sua doppietta al Barcellona nella semifinale di ritorno della Champions League 2018/19. Va in scadenza di contratto il 30 giugno

La dirigenza del Milan ha formalizzato ufficialmente l'interesse per Divock Origi del Liverpool. Il club rossonero sta valutando un restyling del proprio attacco, che oggi ha in Giroud (36 anni) e Ibrahimovic (40) i principali punti di riferimento. Origi, nato il 18 aprile 1995 a Ostenda, sarebbe l'obiettivo numero uno del Milan e per questo da Milano è partita una e-mail in direzione Liverpool per formalizzare l'interesse nei confronti dell'attaccante , in scadenza di contratto al 30 giugno 2022 con i Reds. Un'azione in continuità con i primi contatti avvenuti due mesi fa con gli agenti dell'attaccante belga a Casa Milan.

L'invio della e-mail manifesta la precisa volontà del Milan di intavolare una trattativa per il giocatore, ex Lille e Wolfsburg. La richiesta originaria di Origi era di un contratto da 4 milioni e mezzo di euro a stagione ma per trasferirsi in rossonero l'attaccante potrebbe anche accettare un ingaggio da 4 milioni annui . Ora le parti potranno entrare nel vivo della trattativa per trovare un'intesa economica. Prima punta moderna , abile a svariare su tutto il fronte offensivo, Origi fa della velocità la sua arma migliore.

I numeri di Origi con il Liverpool

approfondimento

Tsimikas, l'eroe Reds del rigore con "linguaccia"

Origi, dopo sei anni con il Liverpool, non rinnoverà il proprio contratto con i Reds e lascerà la squadra di Klopp a giugno. In questa stagione l'attaccante 27enne ha giocato 17 partite, segnando sei reti (tre in Premier League, due in Coppa di Lega e uno in Champions League, proprio contro il Milan nel 2-1 di San Siro dello scorso 8 dicembre) e servendo quattro assist. Numeri condizionati anche dalla posizione scelta per lui dall'allenatore tedesco, che spesso lo ha schierato come ala sinistra nel 4-3-3. In 174 partite con il Liverpool, ha realizzato 41 reti e fornito 18 assist per i compagni. Non ha mai raggiunto la doppia cifra di reti in campionato ma sa farsi trovare pronto nei momenti che contano. Emblematica è la doppietta nella semifinale della Champions League 2018/19 contro il Barcellona (nella storica rimonta ad Anfield per 4-0), come il successivo gol nel 2-0 in finale contro il Tottenham dopo la rete iniziale di Salah.