Lunedì scorso aveva fatto rumore la visita di Kylian Mbappé a Madrid. Il fenomeno del Psg è sempre al centro delle voci di mercato che lo vedono come possibile nuovo acquisto del Real per la prossima stagione e la sua presenza in città aveva fatto pensare a un possibile incontro con i dirigenti dei 'blancos'. Ma non è stato così: si è trattato di un semplice giro con gli amici (tra cui anche Hakimi) prima di rientrare a Parigi il giorno dopo. E nella conferenza stampa di sabato, Carlo Ancelotti, alla domanda di un giornalista che gli chiedeva se secondo lui Madrid fosse una città da visitare in ventiquattro ore prima di tornare a casa propria (con implicito riferimento a Mbappé) o se fosse una città in cui vivere, ha risposto così: "Qui la gente è allegra, si vive bene, si mangia bene, c'è un bel clima... sì: Madrid è per viverci, non per venire in vacanza".