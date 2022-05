Il francese ha dedicato due post su Instagram ai suoi ex compagni di squadra, nella notte del loro addio alla Juventus: "Paulo è bello averti come amico e aver condiviso momenti importanti con te. Giorgio, mi sento privilegiato a essere stato un tuo compagno di squadra". Pogba è in scadenza con il Manchester United e il suo agente ha incontrato proprio il club bianconero

Nei giorni in cui si parla sempre più insistentemente di un possibile ritorno di Paul Pogba alla Juventus, c'è stato l'addio ai bianconeri di due giocatori importanti nell'ultimo decennio come Giorgio Chiellini e Paulo Dybala. I due, insieme al francese, hanno condiviso anni importanti e ricchi di successi. E lo stesso Pogba ha dedicato dei post ai suoi ex compagni di squadra, nel giorno del loro addio alla Juventus. Il primo pubblicato in onore di Paulo Dybala, raffigurante una loro celebre esultanza. "Fratello, sei un top player e un uomo straordinario. È bello averti come amico e aver condiviso momenti con te alla Juventus. Spero di vederti presto", le parole del francese per l'attaccante argentino.