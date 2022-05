Paul Pogba, stagione non esaltante al Manchester United

Paul Pogba ha giocato 27 partite in stagione, di cui 20 in Premier League. Un solo gol in campionato per il francese, che ha però totalizzato ben 9 assist . L'ex Juventus è adesso alle prese con un infortunio al polpaccio e la sua ultima presenza risale al 19 aprile , nella sconfitta per 4-0 contro il Liverpool.