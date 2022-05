Il centrocampista italiano e la Juventus hanno deciso di non rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno. Quella contro la Fiorentina sarà dunque l'ultima gara in bianconero per Bernardeschi, libero poi di firmare per qualsiasi squadra. Il trequartista della Nazionale lascia la Juventus dopo cinque stagioni

I numeri di Bernardeschi con la Juventus

Il giocatore della Nazionale guadagna alla Juventus 4 milioni di euro netti a stagione e non rinnoverà quindi il contratto in bianconero. Lascia dopo cinque anni in cui ha vinto tre scudetti, due volte la Coppa Italia e due volte la Supercoppa Italiana. Bernardeschi ha totalizzato 182 presenze con la maglia della Juve, in cui ha realizzato 12 gol e 24 assist. Dopo una buona partenza nei primi due anni con Allegri, in cui Bernardeschi gioca con regolarità, inizia una fase in chiaroscuro con l'arrivo di Sarri. Nonostante firmi il gol scudetto contro la Sampdoria, l'ex Fiorentina fatica a trovare la giusta posizione in campo. L'anno successivo - con l'arrivo di Pirlo - continua a giocare con regolarità ma senza mai lasciare il segno (zero gol in stagione). Gol ritrovato quest'anno con il ritorno di Massimiliano Allegri, ma conclusa con zero trofei: la prima volta per Bernardeschi alla Juventus. Adesso la scelta comune di non rinnovare il contratto.