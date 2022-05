Conclusa la stagione, per Alvaro Morata sta per iniziare un'altra partita: quella del futuro. Lo spagnolo potrebbe essere riscattato dalla Juventus, altrimenti tornerebbe all'Atletico Madrid. I colchoneros sono alla finestra e restano in attesa di notizie da parte dei bianconeri. "Su Morata vi devo dire la verità, ancora non si sa niente" ha ammesso Enrique Cerezo, presidente dell'Atletico Madrid. Il numero uno del club spagnolo spera in una presa di posizione della Juventus a stretto giro: "Alvaro è un nostro giocatore ma non si sa cosa succederà con lui - ha aggiunto - Se la Juve ha intenzione di tenerlo o meno. Ci dica cosa vuole fare, perché ora non lo sappiamo".