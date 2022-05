La dirigenza bianconera non intende spendere i 35 milioni fissati per il riscatto dall'Atletico Madrid, ma potrebbe fare un tentativo a condizioni economiche diverse e con cifre al ribasso, forti del fatto che l'attaccante spagnolo non rientrerà nei piani di Simeone. Intanto, si continua a lavorare sul rinnovo di De Ligt: gli agenti chiedono un abbassamento della clausola rescissoria, ma la volontà reciproca di continuare insieme è confermata e le parti continuano a cercare l'intesa

Quella di sabato sera al 'Franchi' di Firenze potrebbe essere l'ultima partita di Alvaro Morata con la maglia della Juventus. Al termine di questa stagione, infatti, scadrà il prestito biennale dell'attaccante spagnolo dall'Atletico Madrid e la Juventus non è disposta a esercitare il diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro. Ma, c'è un ma: non è infatti escluso che la Juve possa effettuare un nuovo tentativo in futuro, a condizioni economiche diverse, magari con una cifra al ribasso. La dirigenza bianconera, per provare vedere abbassate le pretese dell'Atletico Madrid, potrebbe puntare sul fatto che Morata non rientra nei piani di Simeone e che quindi sarà messo sul mercato. Ricapitolando: il capitolo Morata, per la Juventus, si chiuderà dopo la partita di Firenze, ma in futuro si potrebbe riaprire, in base al prezzo d'uscita che decideranno i 'Colchoneros'.