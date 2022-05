Gli Stati Uniti attendono Giorgio Chiellini . Dopo l'addio alla Juventus, il difensore proseguirà la sua carriera nella MLS e in pole position c'è il Los Angeles FC . Gli emissari del club statunitense sono attesi nei prossimi giorni a Milano per la chiusura. Un vero e proprio blitz dove incontreranno l'agente di Giorgio Chiellini, Davide Lippi. Possibile anche la presenza del giocatore che, nella lettera d'addio alla Juventus, ha annunciato l'intenzione di continuare a giocare, scrivendo: " Il viaggio non finisce ".

È una storia recente quella del Los Angels Football Club che ha debuttato nella Major League Soccer il 4 marzo 2018 . Una franchigia guidata da Peter Guber , produttore cinematografico e fondatore della Mandalay Pictures. L'ascesa del LAFC è stata rapida : in due anni ha raggiunto la finale di CONCACAF Champions League, persa nel 2020 contro i messicani del Tigres, e nel 2019 ha vinto l'MLS Supporters' Shield, trofeo assegnato alla squadra che ha ottenuto il maggior numero di punti nella classifica generale della regular season. Il Los Angeles FC ha chiuso il campionato 2021 al 9° posto nella Western Conference. Dopo l'addio di Bob Bradley, padre dell'ex centrocampista di Chievo e Roma Michael, il nuovo allenatore del club è Steve Cherundolo , ex difensore e colonna dell'Hannover.

17 minuti, come i suoi anni alla Juve: tanto è durata l'ultima partita di Giorgio Chiellini all'Allianz Stadium. Il capitano bianconero ha iniziato la partita contro la Lazio a fianco del compagno di mille battaglie Leonardo Bonucci, in lacrime al momento della sua sostituzione. La standing ovation, l'emozione del pubblico, dei compagni, di Allegri e della dirigenza al momento del cambio con de Ligt, il giro attorno al campo e il pasillo d'onore finale: l'ultima grande notte da capitano bianconero LA FESTA - GLI AB

I numeri di Chiellini

Chiellini lascerà l'Italia più di 21 anni dopo il suo debutto tra i professionisti con la maglia del Livorno, avvenuto il 14 gennaio 2001 nella sfida tra Livorno e Alessandira a 16 anni e 5 mesi. Da quel giorno il difensore ha collezionato 664 presenze, 560 delle quali con la maglia della Juventus dove ha trascorso gli ultimi quindici anni. Chiellini ha giocato due partite con la Nazionale contro gli Stati Uniti, ma non è mai sceso in campo negli States in partite ufficiali. Le due sfide (Confederations Cup 2009 e amichevole il 29 febbraio 2012) vennero disputate in Sud Africa e al "Ferraris" di Genova.