Mbappé: "Felice per il rinnovo. Ringrazio il Real"

"Sospetto la delusione del Real, è all'altezza della mia esitazione"

Mbappé successivamente passa ai ringraziamenti: "Vorrei ringraziare il presidente, Nasser Al-Khelaifi, per la sua fiducia, per la sua capacità di ascolto e per la sua pazienza. Ho anche un pensiero per tutti i tifosi del Paris Saint-Germain, in Francia e nel mondo, per le loro innumerevoli manifestazioni di affetto, soprattutto in questi mesi". Tra i ringraziamenti sono presenti anche quelli al Real Madrid: "Volevo anche ringraziare sinceramente il Real Madrid e il suo presidente Florentino Perez. Riconosco la possibilità e il privilegio che erano miei di essere l'oggetto del desiderio di una tale istituzione. Sospetto la loro delusione. È all'altezza della mia esitazione. Sarò il loro primo tifoso per la finale di Champions League a Parigi, a casa mia. Sono molto felice di poter continuare a crescere in Francia, il paese in cui sono nato e cresciuto. E mi dà l'opportunità di perseguire i miei sogni".