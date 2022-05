Dopo il rinnovo di Mbappé il Psg ha iniziato a cambiare anche a livello dirigenziale. Sabato sera il club parigino ha comunicato a Leonardo la volontà di non proseguire insieme, con Campos che è in pole per il ruolo di direttore sportivo. Quest'ultimo sta lavorando per sostituire Pochettino, con il sogno che si chiama Zidane

Forse anche grazie al rinnovo di Kylian Mbappé, il Paris Saint Germain ha deciso di dare una svolta alla propria struttura sportivo societaria e di aprire paradossalmete un nuovo ciclo. La prima "conseguenza" dopo il prolungamento del rapporto con il fuoriclasse francese è stata la separazione da Leonardo, al quale è stata comunicata la scelta di non proseguire insieme dopo la vittoria di sabato sera contro il Metz. Il direttore sportivo brasiliano ha pagato soprattutto il fatto di non esser riuscito a trovare l'accordo per il rinnovo di Mbappé, che è stato condotto in porto dall'ex ds Henrique Antero con il quale l'attaccante e la sua famiglia hanno mantenuto ottimi rapporti. Il Psg avrebbe mostrato l'interesse di affidarsi proprio ad Antero per il post Leonardo, ma il portoghese - che è un punto di riferimento nel calcio in Qatar - non ha intenzione di lasciare il suo ruolo. Per questo motivo il club Al-Khelaïfi avrebbe virato con forza su Luis Campos: anche lui portoghese, è già a Parigi ed è in pole per essere il nuovo direttore sportivo. Quest'ultimo porterà con sé anche una novità in panchina: infatti è praticamente certo l'addio di Mauricio pochettino. Campos ha già iniziato a lavorare per la panchina, con il sogno che si chiama Zinedine Zidane.