L'Atalanta resta senza Europa per la prima volta dopo cinque anni ma dopo la partita contro l'Empoli Luca Percassi guarda già al futuro: "Gasperini resterà sulla panchina dell'Atalanta - è l'annuncio dell'amministratore unico dei bergamaschi ai microfoni di Sky Sport - ma per noi non è una notizia, rappresenta la conferma di un progetto che va avanti da anni".

"Ripartiamo da un tifo straordinario" leggi anche L'Atalanta chiude 8^, l'Empoli vince 1-0 a Bergamo L'ad commenta anche le parole di Gasperini dopo la vittoria di due settimane fa a La Spezia. "Ho firmato il rinnovo a novembre, ma è chiaro che le cose sono un attimo cambiate e dipenderà da ciò che deciderà la società" aveva detto l'allenatore. "C'è un nuovo partner nell'Atalanta ma i riferimenti sono chiari - aggiunge Percassi - le persone che devono prendere delle scelte sono sempre le stesse". Nessun dubbio sul futuro: "Ciclo finito? La nostra capacità è stata quella di saper sempre vivere i momenti di queste annate. Ci siamo goduti ogni partita europea ma sappiamo cosa è l'Atalanta. Partiamo per salvarci poi ogni anno partiamo per essere competitivi. Quest'anno ci sono state diverse circostanze che ci hanno impedito di raggiungere gli obiettivi che avevamo nelle nostre corde ma andiamo avanti. Ripartiamo - sottolinea Percassi - da un pubblico straordinario che anche contro l'Empoli ha dimostrato quanto bene vuole all'Atalanta". Pensiero speciale per Ilicic, all'addio con l'Atalanta: "Ne conosciamo il valore, perderlo ha avuto un suo riflesso ma spesso e volentieri abbiamo dimostrato di saper fare a meno delle individualità".