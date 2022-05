I nerazzurri pronti a offrire 15 milioni di euro per il centrocampista brasiliano arrivato in Italia a gennaio: la Salernitana lo farà partire solo per una proposta superiore ai 20 milioni di euro. Dal 6 giugno torna "Calciomercato - L'originale" con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna. In onda tutte le sere dal lunedì al venerdì alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio

Ripartire dopo una stagione in cui non è stato centrato l’obiettivo della qualificazione a una coppa europea. In casa Atalanta è già tempo di pensare a rinforzare la rosa in vista del prossimo campionato e gli uomini mercato nerazzurri sembrano avere le idee chiare sui ruoli nei quali intervenire e sui profili che possono fare al caso della squadra di Gian Piero Gasperini. Tra loro c’è sicuramente Ederson della Salernitana, centrocampista brasiliano grande protagonista nella salvezza granata: l’Atalanta ha chiesto il calciatore ed è pronta a mettere sul piatto un'offerta da circa 15 milioni, mentre la Salernitana non è intenzionata a privarsi del classe 1999 se non davanti a una proposta molto alta, sicuramente non inferiore ai 20 milioni di euro. Valutazioni, dunque, che al momento non coincidono.