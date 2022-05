Nel video Matteo Barzaghi fa il punto sul summit in corso tra la dirigenza dell’Inter (con in testa il presidente Zhang) e Simone Inzaghi. Sul tavolo il prolungamento di contratto dell’allenatore e la pianificazione della nuova stagione, oltre alle strategie di mercato. Tanti i nomi caldi, dal futuro di Perisic (per lui infortunio di un mese) a Dybala. In sede anche il nuovo portiere Onana.

PERISIC, OFFERTA DI RINNOVO - ZANETTI: "DYBALA? C'E' TEMPO"