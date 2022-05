Un incrocio tra amici, senza parlare del futuro. Javier Zanetti assicura di non aver affrontato il tema mercato con Paulo Dybala nella serata dell'Integration Heroes Match a San Siro. "Lo conosco da quando aveva 16 anni, è una grandissima persona - ha spiegato il vicepresidente dell'Inter a Sky Sport - Abbiamo parlato tanto, ma non di futuro". Eppure l'Inter resta alla finestra per l'attaccante argentino che ha salutato la Juventus dopo sette anni: "C'è tempo, parliamo di un grandissimo giocatore - ammette Zanetti - Ausilio e Baccin faranno del loro meglio per rafforzare la squadra che sarà ancora competitiva". La qualità della rosa dell'Inter passa anche da Ivan Perisic, tra i migliori giocatori in stagione dei nerazzurri. Il futuro del croato è ancora in bilico visto il contratto in scadenza, ma la volontà dei nerazzurri (che hanno alzato la proposta economica nell'ultimo incontro) è chiara: "Perisic ha fatto una grande stagione - aggiunge Zanetti - La nostra volontà c'è sempre stata, parliamo da novembre. Adesso dipenderà da lui se vorrà continuare con noi".