Spezia, per la panchina si pensa anche a Bjelica

Terminato il campionato, per lo Spezia è già tempo di pensare al futuro. Sembra infatti destinata a finire la storia tra la squadra ligure e Thiago Motta, che già nei mesi scorsi era stato vicino all'esonero. Per questo motivo lo Spezia sta pensando a Nenad Bjelica, allenatore del club già nel 2014/15 in Serie B. In questi giorni le due parti stanno discutendo per un eventuale ritorno dell'allenatore croato sulla panchina spezzina, che dopo Gotti e Pirlo ha adesso un altro serio candidato. Intanto, la storia tra lo Spezia e Motta sembra essere arrivata alla fine dopo gli ultimi tormentati mesi, in cui l'ex calciatore di Genoa e Inter ha però raggiunto l'obiettivo della salvezza.

Attualmente all'Osijek in prima serie croata, Bjelica ha già allenato lo Spezia nel 2014/15 in Serie B e per metà stagione l'anno successivo. Il primo anno, dopo una partenza non perfetta, arrivò al quinto posto e si qualificò ai playoff, dove però uscì al primo turno contro l'Avellino. L'anno successivo rimase invece solo qualche mese sulla panchina ligure, perché a novembre fu esonerato dopo aver conquistato solo tre punti in sette partite.