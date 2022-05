I nerazzurri sono fiduciosi di riuscire a ottenere il sì del calciatore: trattativa impostata, attesa la risposta finale dell'armeno che arriverebbe a parametro zero visto che è in scadenza di contratto con la Roma

Potrebbe essere imminente il cambio di maglia di Henrikh Mkhitaryan. Il 33enne centrocampista armeno, in scadenza di contratto con la Roma, è infatti finito nel mirino dell’Inter: la società nerazzurra ha impostato una trattativa per portarlo a Milano a parametro zero ed è fiduciosa per il buon esito dell’operazione, anche se manca ancora qualcosa per arrivare alla fumata bianca definitiva. L’Inter, che segue e apprezza da tempo Mkhitaryan, attende infatti un’ultima risposta da parte del calciatore: la Roma dal canto suo non si sente tagliata fuori dalla corsa e spera di convincere l’armeno a rinnovare, ma intorno all’ambiente nerazzurro c’è ottimismo affinché Mkhitaryan nella prossima stagione giochi alla corte di Simone Inzaghi.