I numeri di Mathias Olivera con il Getafe

Terzino sinistro, ma all'occorrenza anche esterno di centrocampo, Mathias Olivera ha totalizzato 111 presenze con il Getafe, ma segnando soltanto due gol. Nato a Montevideo e cresciuto nel Nacional, Olivera è arrivato in Spagna nel 2017 quando il Getafe lo acquistò dall'Atenas. In questa stagione ha collezionato 32 presenze in Liga, mettendo a segno tre assist e l'unico gol con la maglia degli Azulones. Di nazionalità uruguaiana, Olivera è stato convocato in nazionale dal CT Diego Alonso per i prossimi impegni contro Messico (2 giugno), Stati Uniti (5 giugno) e Giamaica (11 giugno) dopo aver esordito a gennaio.