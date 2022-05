Era attesa per questo weekend la risposta di Ivan Perisic all'Inter , ma il croato sta ancora valutando le proposte in ballo. Con il contratto in scadenza il 30 giugno, l'Inter ha già avanzato un'importante proposta di rinnovo. Nonostante ciò, l'esterno nerazzurro sta prendendo tempo, visto il contemporaneao interesse di alcune squadre di Premier League , tra cui Chelsea ma soprattutto il Tottenham di Antonio Conte. Se infatti la situazione societaria dei Blues frena ancora le strategie del club, il Tottenham fa sul serio, offrendo a Perisic l'ingaggio desiderato: due anni di contratto a sei milioni di euro annui.

Inter o Tottenham: la situazione di Ivan Perisic

Con il ritorno in Champions, gli Spurs hanno anche aumentato l'appeal del club, che adesso vuole dare ad Antonio Conte un giocatore d'esperienza sugli esterni. Conte lo conosce bene - avendolo allenato all'Inter - e oltre a tanti giovani, vuole adesso qualche giocatore già pronto per la prossima stagione. Il Tottenham è infatti fiducioso per la chiusura della trattativa, ma la risposta di Perisic arriverà entro lunedì. Qualche giorno di riflessione quindi per il croato, tentato dalla Premier League sia per un aspetto economico (le offerte sono importanti), ma anche per un aspetto tecnico. L'Inter e il Tottenham attendono una risposta, ma a breve si saprà sicuramente quale sarà il futuro di Ivan Perisic.