Ivan Perisic e l'Inter, la storia è arrivata ai titoli di coda. L'esterno croato ha preso la sua decisione: non rinnoverà il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con il club nerazzurro per provare una nuova esperienza in Premier League, campionato in cui non ha mai giocato. Non ci sono ancora firme o comunicati ufficiali, ma Perisic ha scelto di accettare la proposta del Tottenham, che ha offerto un contratto di due anni a 6 milioni a stagione. Lascerà così Milano dopo 7 anni e a Londra ritroverà Antonio Conte. Ripercorriamo la sua storia in nerazzurro.