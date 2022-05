Nonostante la finale di Champions League in programma, il Real Madrid pensa al calciomercato e fa sul serio per Aurélien Tchouaméni. Dopo la delusione Mbappè, i Blancos puntano a rinforzare il centrocampo con giovani di prospettiva, ma di grande qualità. La squadra di Ancelotti ha già offerto 70 milioni di euro al Monaco, che però ne chiede 80. La distanza comunque è minima. Visto il ruolo totalmente diverso, non è sicuramente un sostituto di Mbappè, ma adesso il Real vuole ringiovanire un centrocampo in cui ci sono dei top player, ma la cui carta d'identità comincia ad aumentare. In rosa c'è già Camavinga, che in stagione ha sempre risposto bene quando è stato chiamato in causa, ma adesso i Blancos vogliono anticipare anche la concorrenza per un giovane di grande prospettiva come Tchouaméni.