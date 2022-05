Importanti novità per la panchina dello Spezia. Con Thiago Motta ormai certo di salutare, la società ligure - dopo aver sondato alcuni nomi - sta spingendo adesso con decisione per Luca Gotti. I contatti tra lo Spezia e l'ex allenatore dell'Udinese sono costanti e già a metà della prossima settimana potrebbe esserci l'accelerata decisiva per la fumata bianca. Dopo aver sondato Pirlo e Bjelica (che rimane la prima alternativa), adesso il club spezzino fa sul serio per Gotti. Finirà dunque la storia tra lo Spezia e Thiago Motta, che dopo esser stato vicinissimo all'esonero nel corso della stagione, ha portato la squadra bianconera alla salvezza.