Dopo la firma di Andersen, il Venezia ha ufficializzato l'arrivo di Przemysław Wiśniewski, 23enne in arrivo a parametro zero dal Górnik Zabrze, club della massima divisione polacca. Wiśniewski ha firmato un contratto triennale con opzione per il quarto anno

Il Venezia continua a essere molto attivo sul mercato in seguito alla retrocessione in Serie B. Dopo l'arrivo di Andersen ufficializzato ieri, la società veneta ha annunciato anche il tesseramento a partire dall'1 luglio del 23enne Przemysław Wiśniewski. Difensore polacco, arriverà al Venezia a parametro zero dopo la fine del suo contratto con il Górnik Zabrze. Wiśniewski ha sottoscritto un accordo triennale con opzione per il quarto anno.