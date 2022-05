L'amministratore delegato nerazzurro incontrerà l'avvocato di Lukaku (che in questi mesi ha cambiato agente) per capire i margini di una eventuale trattativa. Il giocatore non ha mai nascosto la voglia di tornare in nerazzurro, ma resta il nodo del prezzo del cartellino

Il ritorno di Romelu Lukaku all'Inter è uno dei temi del mercato nerazzurro. "Nessuna fretta" ha detto l'amministratore delegato Beppe Marotta, ma il club sta già lavorando per capire i margini dell'eventuale trattativa. Martedì, infatti, è in programma un incontro tra Marotta e l'avvocato di Lukaku che in questi mesi ha cambiato agente. Va sottolineato, però, che ad oggi non c'è ancora una trattativa. Il giocatore ha espresso la sua voglia di tornare in nerazzurro, ma il problema riguarda l'eventuale compenso da corrispondere al Chelsea. Poco meno di un anno fa i blues hanno speso 115 milioni di euro per acquistare Lukaku dall'Inter e non hanno intenzione di svenderlo dopo una stagione al di sotto delle aspettative.