L'attaccante del Liverpool, a breve nuovo acquisto rossonero, rimarrà in Inghilterra almeno per un'altra settimana per sottoporsi ad alcuni trattamenti dopo l'infortunio. Una volta terminati, arriverà in Italia per visite mediche e firma del contratto con il Milan.

Per vedere Divock Origi con la maglia del Milan bisognerà attendere ancora un po'. L'attaccante del Liverpool, il cui contratto è in scadenza il 30 giugno, rimarrà in Inghilterra almeno per un'altra settimana. Il motivo è la volontà del belga di sottoporsi ad alcuni trattamenti per l'infortunio che l'ha tenuto fuori nelle ultime partite - sia in Premier League (contro il Wolverhampton) sia contro il Real in Champions League - prima di svolgere le visite mediche con il Milan. Non appena avrà terminato i trattamenti, arriverà in Italia per firmare il suo contratto in rossonero. Intanto, il club milanese sta preparando e formalizzando tutto per poi aver tutto pronto quando l'ormai ex attaccante dei Reds sarà a Milano.