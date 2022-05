Giallorossi a lavoro per la squadra della prossima stagione: quattro giocatori in uscita (Carles Perez, Diawara, Veretout e Villar), mentre in entrata piacciono il terzino destro del Lille e il centrocampista del centrale del Brighton. Intanto in giornata c'è stato un incontro con Mkhitaryan per il rinnovo: la Roma non effettuerà alcun rilancio

Archiviata la gioia per la vittoria della Conference League, la Roma è già concentrata sul futuro e sulla costruzione della squadra per la prossima stagione. Sarà un'estate da porte girevoli in casa giallorossa perché, in attesa di una risposta da parte di Mkhitaryan, già quattro giocatori sono in uscita. Si tratta di Carles Perez, Diawara, Veretout e Villar che non rientrano più nei piani tecnici di José Mourinho. Non solo uscite, ma anche entrate e, in questo senso, la Roma sta cercando un terzino destro e un centrocampista centrale. Per la difesa il nome è quello di Zeki Celik, esterno classe 1997, di proprietà del Lille. Il turco, che ha un contratto in scadenza nel 2023, vanta 143 presenze con il club francese di cui 17 nelle competizioni europee. Per il centrocampo, invece, piace Yves Bissouma, maliano classe 1996 del Brighton. Anche lui in scadenza nel 2023, Bissouma è approdato in Inghilterra nel 2018 dopo due anni al Lille e ha giocato 112 partite in Premier League.