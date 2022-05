Dopo l'addio di Perisic i nerazzurri valutano un'alternativa a Gosens: piacciono Bellanova e Udogie. In attesa di Mkhitaryan, a centrocampo si studia l'empolese Asllani come vice-Brozovic. In attacco Dybala a parametro zero resta un'idea valida. Dal 6 giugno torna "Calciomercato - L'originale" con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna. In onda tutte le sere dal lunedì al venerdì alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio

Con la certezza dell'addio di Perisic per fine contratto, in casa Inter si studiano i rinforzi da garantire a Simone Inzaghi per la rosa che affronterà la stagione 2022/23. Tra le priorità c'è la fascia sinistra, dove si cerca un nome che possa rappresentare un'alternativa a Robin Gosens , che nella testa dell'allenatore sarà il nuovo titolare dopo i mesi di apprendistato dal suo arrivo in nerazzurro a gennaio. Marotta e Ausilio hanno intenzione di affiancare al tedesco un altro calciatore. L'orientamento è su giocatore giovane e di prospettiva: i due profili seguiti sono quelli di Raoul Bellanova e Destiny Udogie , entrambi protagonisti nell'ultima stagione in A. Il cartellino del classe 2000 Bellanova, due assist e un gol in 31 partite di campionato con il Cagliari, è di proprietà del Bordeaux ma sarà riscattato dal club sardo. Più alto il costo del cartellino di Udogie, classe 2002 autore di cinque reti e tre assist in 35 presenze nella Serie A 2021/22.

Da Mkhitaryan a Dybala: le strategie in entrata

approfondimento

Mkhitaryan, gol e assist: cosa può dare all'Inter

Le idee nerazzurre non si limitano alle fasce: con Onana già certo di un futuro in nerazzurro tra i pali, per la difesa si continua a seguire con attenzione Bremer del Torino. Da un parametro zero come Perisic che lascia, a uno che potrebbe arrivare come Henrikh Mkhitaryan, in scadenza di contratto con la Roma: la dirigenza nerazzurra e l'entourage dell'armeno hanno raggiunto un accordo verbale per un contratto biennale. L'assenza di contratti firmati lascia alla società giallorossa ancora qualche speranza, che proverà un tentativo per rinnovare il contratto. Un'altra idea a parametro zero è quella che porta a Paulo Dybala, all'addio con la Juventus, così come per l'attacco un'altra suggestione che arriva dall'Inghilterra è quella di una possibile trattativa con il Chelsea per il ritorno in nerazzurro di Romelu Lukaku. A centrocampo si studia un profilo giovane: quello di Kristjan Asllani, 2002 dell'Empoli che nei piani di Inzaghi potrebbe rappresentare il vice-Brozovic.