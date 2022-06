33/33

ORIGI PRIMO COLPO DI RED BIRD?

Dovrebbe essere Divock Origi il primo colpo dell'era RedBird. L'attaccante, svincolato dopo l'esperienza al Liverpool, è atteso in Italia per la prossima settimana. La linea di mercato della nuova proprietà seguirà in linea di massima quella adotattata in questi anni da Elliott: nessuna follia, ma colpi mirati e investimenti su giovani di talento per il presente e per il futuro



ORIGI ATTESO A MILANO. LE NEWS