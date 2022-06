Il laterale classe 2000, riscattato dal Cagliari, è in pole tra le idee dell'Inter per rinforzare la fascia sinistra (che vede titolare Gosens, arrivato a gennaio dall'Atalanta) dopo l'addio di Ivan Perisic. Il club nerazzurro pronto a intavolare una trattativa per portarlo a Milano. Si farebbe preferire a Udogie anche per i costi meno elevati

Raoul Bellanova è in pole tra le idee dell' Inter per rinforzare la batteria degli esterni di centrocampo dopo l'addio di Ivan Perisic . Dopo che il Cagliari ha esercitato l' opzione di riscatto per l'acquisto a titolo definitivo dal Bordeaux del calciatore nato il 17 maggio 2000, con un contratto fino al 30 giugno 2026, il club nerazzurro sta cercando di intavolare una trattativa per portarlo a Milano.

Costa meno di Udogie

Cresciuto nel settore giovanile del Milan e passato anche per la A con l'Atalanta e la Serie B a Pescara, Bellanova in questa stagione ha messo insieme un gol e due assist in 31 partite di campionato giocate con il club sardo. Prima con Semplici poi con Mazzarri e infine con Agostini, è stato schierato su entrambe le corsie e ha giocato sia in una difesa a 4 che da laterale a tutta fascia in un 3-5-2. Ora il suo futuro potrebbe essere a Milano, sponda Inter. Il club allenato da Simone Inzaghi ci sta pensando sul serio e potrebbe preferirlo a Destiny Udogie, rivelazione dell'Udinese con cinque reti e tre assist in 35 partite. Le richieste del club friulano per l'esterno sinistro classe 2002 sono infatti più elevate rispetto a quelle del Cagliari per Bellanova.