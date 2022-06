La strategia di mercato è chiara quanto meno per il reparto di centrocampo. La Juventus è alla ricerca di giocatori esperti, di qualità e soprattutto che abbiano qualche gol nelle gambe. Sì perché nelle ultime stagioni, soprattutto in quella appena conclusa, il contributo in questo senso è stato minimo. I migliori realizzatori sono stati McKennie con quattro gol in stagione, uno in Supercoppa, e Locatelli con tre, per il resto notte fonda con Zakaria in gol all’esordio contro il Verona poi nient’altro. Arthur, Rabiot e in precedenza Bentancur e Ramsey non sono mai riusciti a trovare la rete. Un rendimento complessivo inaccettabile se si vuol puntare in alto. Male in campionato, fallimento assoluto in Champions, dove nessuna rete è arrivata dal centrocampo.