L'attesa accelerata finora non c'è stata. La Juventus lavora per consegnare ad Allegri una squadra competitiva, ma fino a questo momento tutto tace. Pogba è il primo nome sulla lista. Con Allegri aveva vissuto momenti esaltanti. La speranza della Juventus è che il suo ritorno a casa possa riportarlo a quei livelli, perché il Pogba delle ultime stagioni a Manchester è un giocatore completamente diverso rispetto a quegli anni. Servono la sua qualità, la sua fisicità e soprattutto i suoi gol, quei gol che il centrocampo della Juventus in questi ultimi tempi fa fatica a trovare. Dalla Juventus filtra ottimismo nonostante la concorrenza forte del PSG. Se la scelta di Pogba sarà legata ai soldi la Juve non può competere, se invece il giocatore punta a ritrovare un ambiente che conosce bene dove sarebbe la stella e non uno dei tanti come a Parigi allora la firma arriverà. Attesa anche per Di Maria. Le qualità del giocatore e la sua esperienza sono fuori discussione, non c'è ancora unità all’interno della dirigenza e dello staff tecnico riguardo la priorità di un profilo come quello dell’argentino. La sensazione è che alla fine l’affare si farà. Cosi due giocatori esperti e a parametro zero sarebbero i primi tasselli della Juventus che verrà. Ma il lavoro non sarà semplice.