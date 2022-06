Conclusa la stagione sportiva, sta per aprirsi quella del calciomercato. E il Sassuolo, come da sue abitudini, cercherà di finalizzare anche gli acquisti di nuovi calciatori giovani da valorizzare, come ci ha abituati in tutti questi anni. Giovani da cercare in Italia, ma non solo: secondo quanto riporta l'emittente uruguaiana Sport890, il club neroverde avrebbe messo gli occhi su Agustìn Alvarez, attaccante uruguaiano classe 2001 di proprietà del Peñarol, su cui in passato si era mossa anche la Fiorentina. Secondo la fonte locale, il Sassuolo starebbe preparando un'offerta concreta pari 7,5 milioni di euro, insieme alla garanzia di una percentuale sulla futura rivendita che si aggirerebbe intorno al 20%.