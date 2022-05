Il Sassuolo è uno dei club in vetrina in vista del mercato estivo. Sono tanti i giocatori messi in mostra dal club neroverde tra cui Gianluca Scamacca, autore di 16 gol in stagione e da tempo nell'orbita delle big italiane. L'asta di mercato, però, deve ancora partire, come ammesso dall'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali: "Ancora non ci sono richieste ufficiali - ha spiegato a margine dell'evento "Atleticamente Insieme – La Riconquista" - Come lui abbiamo altri giocatori importanti che potrebbero avere delle opportunità, ma il Sassuolo vuole mantenere una squadra competitiva per la prossima stagione. Sarà un campionato difficile e non ci priveremo dei nostri giocatori con facilità". Sarà una sessione estiva di calciomercato complessa secondo Carnevali: "Io credo che dovremo aspettare gli ultimi giorni, all'inizio difficilmente si muoverà qualcosa. Le società italiane qualche difficoltà ce l'hanno, il numero di trasferimenti sarà ridotto".