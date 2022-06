Una traiettoria dolce, che si adagia il fondo alla rete: un nuovo biglietto da visita di Khvicha Kvaratskhelia . Il georgiano - annunciato da Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Sky Sport - è ormai prossimo a vestire la maglia del Napoli . Il classe 2001 ha aperto le marcature al dodicesimo minuto nella gara della sua Georgia contro il Gibilterra , nella prima gara del gruppo C della Uefa Nations League (gara poi terminata 4-0, ndr). Oltre alla rete, Kvaratskhelia ha anche realizzato un assist per Kashia per la rete del doppio vantaggio.

Chi è Kvaratskhelia

Nelle 117 gare ufficiali giocate in carriera nei club, Kvaratskhelia ha realizzato 22 gol e 24 assist. Con la maglia della Georgia, invece, il classe 2001 ha giocato 13 partite, segnando 5 reti e fornendo 3 assist. Destro naturale, preferisce giocare sulla corsia di sinistra per accentrarsi e concludere o imbucare per i compagni di squadra. Dotato di una grande tecnica di base e molto bravo nell'uno contro uno, sulla carta potrebbe essere il sostituto perfetto di Lorenzo Insigne che in estate lascerà Napoli per trasferirsi a Toronto.